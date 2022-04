IBM Aktie News: IBM tendiert am Mittwochmittag südwärts

Um 12:22 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 117,42 EUR ab. Die IBM-Aktie sank bis auf 117,22 EUR. Mit einem Wert von 119,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.238 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 123,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 100,35 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 14,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM veröffentlichte am 19.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20,37 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,70 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 19.04.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz auf den 19.01.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,58 USD je Aktie belaufen.

