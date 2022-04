IBM Aktie News: IBM am Vormittag im Minusbereich

Die IBM-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 118,32 EUR ab. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 118,32 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 118,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2 IBM-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,65 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 13,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM gewährte am 19.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20,37 Milliarden USD gegenüber 16,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.04.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 19.01.2023 dürfte IBM die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,58 USD je Aktie belaufen.

