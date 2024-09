IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag fester

Blick auf IBM-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 203,48 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 203,48 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 204,06 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 59.747 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 205,95 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 1,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,87 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 33,23 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,74 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,91 Prozent auf 15,77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Am 15.10.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,12 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels

Angespannte Stimmung in New York: So performt der Dow Jones nachmittags

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor einem Jahr verdient