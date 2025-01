IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 225,94 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 1,5 Prozent auf 225,94 USD. Bei 226,62 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 223,35 USD. Bisher wurden via New York 78.093 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (239,30 USD) erklomm das Papier am 10.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 09.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 157,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,11 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,63 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,79 USD je IBM-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 195,00 USD für die IBM-Aktie.

IBM gewährte am 23.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. IBM vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 14,97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 27.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,21 USD je Aktie aus.

