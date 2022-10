IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Die IBM-Aktie notierte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 124,60 EUR. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 124,42 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 82 IBM-Aktien.

Bei einem Wert von 140,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 101,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,40 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 18.07.2022 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18.745,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.535,00 USD.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 17.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,30 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?

Erste Schätzungen: IBM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wie der starke US-Dollar Weltwirtschaft und Wall Street belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com