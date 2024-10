IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 225,87 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 225,87 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 226,50 USD zu. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 225,38 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,38 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.218 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 0,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (135,87 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 39,85 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,63 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,79 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.07.2024. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,74 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte IBM am 23.10.2024 präsentieren. IBM dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Verluste in New York: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt mittags nach