IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,7 Prozent auf 139,32 EUR. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 139,32 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,52 EUR. Bisher wurden heute 1.177 IBM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 145,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 4,01 Prozent niedriger. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 104,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 33,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,41 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 14.107,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.618,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Am 23.01.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2022 9,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

