IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Nachmittag an

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 255,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 255,20 USD. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 256,00 USD. Bei 255,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 93.333 IBM-Aktien.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 266,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 4,17 Prozent niedriger. Am 04.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,75 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.04.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,75 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte IBM am 23.07.2025 präsentieren. Am 29.07.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 12,41 USD je IBM-Aktie.

