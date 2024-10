IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 231,96 USD.

Die IBM-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 231,96 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 231,74 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 233,01 USD. Zuletzt wurden via New York 82.437 IBM-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (235,83 USD) erklomm das Papier am 10.10.2024. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 1,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 135,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 70,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,79 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 24.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15,48 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 10,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

