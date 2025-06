IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 280,57 USD.

Die IBM-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 280,57 USD. Bei 280,28 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 281,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 98.287 IBM-Aktien.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,12 USD an. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 0,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 167,25 USD ab. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 67,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,75 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 23.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

