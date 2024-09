IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gibt am Donnerstagnachmittag nach

IBM im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 208,72 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 208,72 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 208,32 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,00 USD. Bisher wurden heute 110.589 IBM-Aktien gehandelt.

Am 12.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,32 USD an. Mit einem Zuwachs von 0,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,90 Prozent.

Nach 6,63 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,79 USD je IBM-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

IBM veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von IBM.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,12 USD je IBM-Aktie.

