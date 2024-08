IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 191,66 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 191,66 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 191,66 USD. Bei 191,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 49.955 Stück.

Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 199,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 135,87 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 41,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,79 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je IBM-Aktie an.

Am 24.07.2024 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,48 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,77 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 15.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,10 USD je IBM-Aktie.

