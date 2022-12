IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,8 Prozent auf 141,74 EUR. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 141,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,40 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 160 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,58 EUR. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 1,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Mit Abgaben von 34,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 19.10.2022 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 USD gegenüber 2,41 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.107,00 USD – das entspricht einem Minus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.618,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von IBM wird am 25.01.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 23.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9,11 USD fest.

