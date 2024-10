IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Plus

So bewegt sich IBM

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 235,53 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 235,53 USD zu. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 237,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 236,29 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 117.871 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 237,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 0,76 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,87 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 73,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,79 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,74 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15,48 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte IBM am 23.10.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 10,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

