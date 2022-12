IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Vormittag schwächer

Die IBM-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 140,32 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 140,32 EUR. Mit einem Wert von 140,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 248 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 145,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 104,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

IBM ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,41 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14.107,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.618,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 19,93 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte IBM am 25.01.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 23.01.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Nach US-Embargo: China will wohl heimische Chip-Fertigung ausbauen

CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club & Co.: Das versteht man unter Blue Chip-NFTs

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie volatil: Kunden sollen mit Warnkarten über Grenzen der KI aufgeklärt werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com