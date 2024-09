IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Montagnachmittag fester

Kurs der IBM

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 217,69 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 217,69 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 217,79 USD an. Bei 215,88 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.891 IBM-Aktien.

Am 16.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,87 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 37,59 Prozent Luft nach unten.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,79 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie aus.

Am 24.07.2024 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,77 Mrd. USD – ein Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von IBM.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 10,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

