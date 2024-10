Notierung im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

16.10.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 232,49 USD abwärts.

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 232,49 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 231,46 USD. Bei 232,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.250 IBM-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 237,31 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 2,07 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 135,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 41,56 Prozent sinken. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,79 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie. IBM ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15,48 Mrd. USD ausgewiesen worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,16 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Montagmittag im Plus Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Montagshandels leichter

