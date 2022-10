IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Vormittag ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,3 Prozent auf 123,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 123,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 172 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2022 auf bis zu 141,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 12,45 Prozent niedriger. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,35 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 18.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 2,23 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.535,00 USD – eine Minderung von 17,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18.745,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte IBM am 19.10.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,27 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?

Erste Schätzungen: IBM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wie der starke US-Dollar Weltwirtschaft und Wall Street belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com