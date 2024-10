IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM büßt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 231,92 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 231,92 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 231,33 USD. Bei 232,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 125.785 IBM-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 237,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 2,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (135,87 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 41,42 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,63 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,79 USD je IBM-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

IBM ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 USD je Aktie in den Büchern standen. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

