IBM Aktie News: IBM präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie notierte um 18.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 138,68 EUR zu. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,22 EUR an. Bei 138,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 877 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 141,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 100,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,20 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.04.2022. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.197,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.730,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 18.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 19.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,71 USD je IBM-Aktie.

