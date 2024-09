IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 214,35 USD.

Das Papier von IBM konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 214,35 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 214,70 USD. Bei 214,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.051 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 218,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (135,87 USD). Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 57,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,79 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.07.2024. Es stand ein EPS von 1,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15,48 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte IBM am 23.10.2024 präsentieren. IBM dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 10,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert nachmittags

Freundlicher Handel: So steht der Dow Jones mittags