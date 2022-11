IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Freitagmittag

Die IBM-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 140,96 EUR. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 141,02 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.059 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2022 bei 141,02 EUR. Gewinne von 0,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2021 (100,35 EUR). Abschläge von 40,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.10.2022. Das EPS lag bei 1,81 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,93 Prozent zurück. Hier wurden 14.107,00 USD gegenüber 17.618,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 23.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

IBM-Aktie etwas tiefer: Bosch arbeitet mit IBM an Quantencomputing

Jim Cramer überzeugt: US-Unternehmen wie Tesla, Goldman Sachs & Co. haben mit ihren Bilanzen den Aktienmarkt angetrieben

IBM-Aktie springt an: IBM verzeichnet überraschend deutliches Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com