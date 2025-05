IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Montagnachmittag positiv

Blick auf IBM-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 267,50 USD.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 267,50 USD nach oben. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,50 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 104.475 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2025 auf bis zu 267,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 0,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,55 USD. Dieser Wert wurde am 04.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 63,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,75 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

IBM gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 14,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 23.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,93 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Endava-Aktie: Der unbekannte Quantum-Player mit Kurspotenzial?

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingefahren