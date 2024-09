Kursverlauf

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag im Minus

19.09.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 213,71 USD.

Wer­bung

Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 213,71 USD ab. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 213,64 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 217,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150.301 IBM-Aktien umgesetzt. Bei 218,84 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 2,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,87 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Nachdem im Jahr 2023 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,79 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.07.2024. Das EPS belief sich auf 1,99 USD gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,48 Mrd. USD in den Büchern standen. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte IBM am 23.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von IBM. Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,12 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Infineon-Aktie höher: Infineon präsentiert mobilen Quantencomputer für Einsatz bei Militär und Polizei Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert nachmittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com