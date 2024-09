Aktie im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Nachmittag freundlich

20.09.24 16:08 Uhr

Die Aktie von IBM zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 214,77 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 214,77 USD zu. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 215,74 USD zu. Bei 214,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.020.054 IBM-Aktien umgesetzt. Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 218,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,87 USD. Mit Abgaben von 36,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,79 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 202,50 USD. IBM gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,74 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 15,77 Mrd. USD gegenüber 15,48 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2025 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,11 USD je IBM-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Optimismus in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu Infineon-Aktie höher: Infineon präsentiert mobilen Quantencomputer für Einsatz bei Militär und Polizei Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

