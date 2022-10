IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die IBM-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 133,20 EUR. Bei 133,52 EUR erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 130,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 2.991 Stück.

Am 11.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 141,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 5,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 100,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

IBM ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18.745,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.107,00 USD.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.01.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2022 9,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

