IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Nachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 221,43 USD nach.

Die IBM-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 221,43 USD abwärts. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 220,42 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,98 USD. Bisher wurden heute 105.194 IBM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 239,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,07 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,55 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,79 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 195,00 USD aus.

Am 23.10.2024 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IBM ein Ergebnis je Aktie von 1,87 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,97 Mrd. USD – ein Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 29.01.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 27.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones

NYSE-Handel: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen