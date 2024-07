IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt Stellung am Nachmittag

So bewegt sich IBM

Die Aktie von IBM zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 184,20 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der IBM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 184,20 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,81 USD aus. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 183,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 63.026 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,18 USD. Dieser Kurs wurde am 13.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 7,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 135,87 USD am 24.10.2023. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 35,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,80 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

IBM ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 14,46 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15,48 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte IBM am 24.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 15.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

