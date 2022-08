IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag leichter

Um 04:22 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 134,98 EUR. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 134,88 EUR nach. Bei 135,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.572 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (141,00 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 4,27 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 34,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 18.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,12 Prozent auf 15.535,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.745,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte IBM am 18.10.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 17.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,32 USD je Aktie.

