IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IBM befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 218,83 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 218,83 USD. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 218,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,78 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.212 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,62 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (135,87 USD). Abschläge von 37,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,79 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,74 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent auf 15,77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 15.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,11 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Handel in New York: Dow Jones legt nachmittags zu

Pluszeichen in New York: Dow Jones mit Gewinnen