IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 192,53 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 192,53 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 192,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 190,51 USD. Bisher wurden via New York 163.532 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2024 auf bis zu 199,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 3,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,87 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 29,43 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,80 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

Am 24.07.2024 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,07 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen

IBM-Aktie schließt stark: IBM steigert Gewinn dank Software-Geschäft

Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones nachmittags