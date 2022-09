IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 127,62 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 127,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,96 EUR. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 3.256 Aktien.

Bei einem Wert von 141,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,49 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,35 EUR am 26.11.2021. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 27,17 Prozent sinken.

IBM ließ sich am 18.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 15.535,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.745,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 17,12 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 19.10.2022 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.10.2023 dürfte IBM die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,31 USD je IBM-Aktie.

