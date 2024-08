Notierung im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

28.08.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 199,95 USD zu.

Die IBM-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 199,95 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 199,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 83.279 IBM-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 199,95 USD erreichte der Titel am 28.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 135,87 USD. Mit Abgaben von 32,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,79 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 24.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.10.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,12 USD je Aktie in den IBM-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen Pluszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus Börse New York: Dow Jones notiert am Montagnachmittag im Minus

