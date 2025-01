IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 226,82 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 226,82 USD zu. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 227,27 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,62 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.526 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 239,30 USD an. Mit einem Zuwachs von 5,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 162,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 39,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,79 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 197,50 USD.

IBM gewährte am 23.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,59 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,97 Mrd. USD im Vergleich zu 17,38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte IBM am 22.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,20 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

