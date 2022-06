IBM Aktie News: IBM gibt am Vormittag nach

Die IBM-Aktie musste um 29.06.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 135,20 EUR. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,76 EUR nach. Bei 134,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,80 EUR am 26.11.2021. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 32,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 19.04.2022 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 14.197,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17.730,00 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte IBM am 18.07.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 19.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,56 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Apple, IBM & Co.: Bei diesen Unternehmen dürfen sich Aktionäre über steigende Dividenden freuen

Börse: Das große Tech-Beben

Microsoft-Aktie: Das ist der Werdegang von Microsoft-Gründer Bill Gates

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com