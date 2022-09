IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,1 Prozent auf 124,50 EUR. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 125,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.653 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 141,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2021 bei 100,35 EUR. Mit Abgaben von 24,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 18.07.2022. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 15.535,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 18.745,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet. IBM dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 17.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2022 9,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

