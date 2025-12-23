DAX25.122 ±0,0%Est505.912 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.429 -0,6%
Ifo: Industrieunternehmen werden immer mehr zu Dienstleistern

08.01.26 10:03 Uhr

DOW JONES--Deutsche Industrieunternehmen machen nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts immer mehr Umsatz mit Dienstleistungen. "Im Jahr 2024 haben Industrieunternehmen schätzungsweise 166 Milliarden Euro mit produktbegleitenden Dienstleistungen umgesetzt, wie Beratung, Montage oder Wartung. Damit übertrafen sie zum Beispiel den Umsatz des gesamten Gastgewerbes in Deutschland, der bei rund 138 Milliarden Euro lag", sagt Ifo-Konjunkturforscher Timo Wollmershäuser.

Unter den Industrieunternehmen macht demnach der Maschinenbau mit einem Anteil von 13,2 Prozent überdurchschnittlich viel Umsatz mit produktbegleitenden Dienstleistungen, gefolgt vom Fahrzeugbau (7,3 Prozent) und der Elektroindustrie (6,8 Prozent). In den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel oder im Textil- und Bekleidungsgewerbe spielen produktbegleitende Dienstleistungen dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Insgesamt hat der Umsatzanteil der produktbegleitenden Dienstleistungen in den vergangenen zehn Jahren nach Ifo-Aussage in allen Industriezweigen zugenommen.

Zudem hätten Industrieunternehmen mit Innnovationstätigkeit einen höheren Dienstleistungsanteil am Umsatz. Unternehmen mit Forschung und Entwicklung (F&E) kamen demnach auf durchschnittlich 7,8 Prozent. Setzen sie Künstliche Intelligenz (KI) ein, lag der Anteil bei 8,6 Prozent. "Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen der Innovationstätigkeit eines Unternehmens und seinem Umsatz mit produktbegleitenden Dienstleistungen", sagt ifo-Forscher Stefan Sauer.

Insgesamt nahmen 1.680 Unternehmen an der Umfrage teil, die repräsentativ für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland sind. Gefragt wurde nach der prozentualen Aufteilung der Umsätze für das Jahr 2024 nach Umsatz mit der Herstellung von Waren bzw. ihrem Verkauf, Umsatz mit produktbegleitenden Dienstleistungen sowie Umsatz mit sonstigen Tätigkeiten. Die amtliche Statistik erfasst produktbegleitende Dienstleistungen im verarbeitenden Gewerbe nicht explizit.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 04:04 ET (09:04 GMT)