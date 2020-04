Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Einstiegschance! 9 Gewinner-Aktien der Krise

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 18/2020, wegen des Mai-Feiertags diesmal ab Donnerstag, 30. April 2020, im Handel und auch digital

Themenauswahl

Einstiegschance für Anleger: 9 Gewinner-Aktien der Krise

Warum das so ist, welche Chancen Anleger sich in der Krise erhoffen. Und welche Aktien jetzt langfristig Erfolg versprechen.

Geld vermitteln

Wie die Finanzierung von Immobilien in Zeiten von Corona funktioniert, weiß der Chef von Dr. Klein, Michael Neumann.

Weniger Geld für Aktionäre

VW hat Kurzarbeit eingeführt und will dennoch die Dividende zahlen. Aber immer mehr Konzerne streichen die Ausschüttung.

Das Wunder von Taiwan

Kein anderes Industrieland hat die Pandemie so gut verkraftet. Das eröffnet Investoren Chancen.

Comeback-Plan

Wie Adidas-Chef Rorsted wieder auf die Siegerstraße finden will.

ETFs im Crash

Welche Indexfonds tief fallen können, wenn es turbulent zugeht.

Geld verdienen

Als erster der fünf größten Tech-Konzerne der Welt berichtete die Google-Mutter Alphabet über das Quartal. Was Börsianer aus den Zahlen lesen.

Rare Burger

In den USA wird das Fleisch knapp. Eine Chance für Beyond Meat.

Reiner Luxus oder großer Nutzen?

Das gibt es bei Girokonten der Premiumklasse als Zugabe. Was Premium-Girokonten wirklich taugen, lesen Sie im exklusiven Test.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Werbung

Bildquellen: Finanzen Verlag