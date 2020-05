China-Zwist und schwache Handelsdaten: Dow Jones beginnt den Freitag in Rot

Der Dow Jones zeigt sich zum Börsenstart 0,72 Prozent leichter bei 23.454,83 Punkten.

Die Erholung an den US-Börsen vom Donnerstag wird am Freitag schon wieder Makulatur. Belastet durch schwache Konjunkturdaten geht es an der Wall Street vor dem Wochenende bereits wieder nach unten.

Bereits in den vergangenen Tagen war an den Märkten wieder Ernüchterung eingekehrt. Weltweit schreiten die wirtschaftlichen und sozialen Lockerungen zwar voran, doch sorgen sich die Anleger um das Tempo der konjunkturellen Erholung.

Die am Freitag veröffentlichten neuesten Daten aus dem US-Einzelhandel offenbarten unterdessen einen Rekordumsatzeinbruch. Immerhin: Die Stimmung in den Unternehmen in der Region New York erholte sich nach einem Rekordabsturz im April ein Stück weit erholt. Im Verlauf stehen unter anderem noch Daten zur Industrieproduktion und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan auf dem konjunkturellen Tagesprogramm.

Zudem verschärft sich wieder der Ton der USA gegenüber China. Laut Meldungen möchte die US-Regierung die Lieferung von Chips an Huawei blockieren. Damit könnte der Handelsstreit zwischen beiden Ländern wieder schnell an Schärfe gewinnen. "Trump ist wieder auf dem Krawall-Pedal gegen China", so ein Händler.

