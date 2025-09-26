iMine verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
27.09.25 06:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
0,61 USD -0,04 USD -6,37%
iMine hat am 25.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz wurden 0,0 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
In eigener Sache
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf iMine
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf iMine
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Werbung
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu iMine Corporation Registered Shs
Werbung
Analysen zu iMine Corporation Registered Shs
Keine Analysen gefunden.