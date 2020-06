HEXO soll aus kanadischem Index gestrichen werden

• Vierteljährliche Überprüfung der Index-Zusammenstellung• Insgesamt umfasst der S&P/TSX Composite 250 Konzerne• HEXO muss weichen

Unter den in Kanada ansässigen Unternehmen, die im S&P/TSX Composite gelistet sind, tummeln sich auch die großen kanadischen Cannabiskonzerne. Neben HEXO finden sich also auch die Wettbewerber Canopy Growth, Cronos, Aphria und Aurora Cannabis in dem Aktienindex wieder. An der Toronto Stock Exchange sowie an der New York Stock Exchange sind die Aktien von HEXO zu finden.

HEXO fliegt aus Aktienindex

Doch seinen Platz in dem kanadischen Börsenbarometer muss HEXO nun räumen. Damit ist der Marihuana-Konzern eines von 14 Unternehmen, die ab dem 22. Juni nicht mehr in dem Index zu finden sein werden. So fliegt beispielsweise auch Bombardier raus, aber auch zahlreiche Konzerne, die in der Öl- und Gas-Industrie tätig sind. Dagegen werden sieben Unternehmen aufgenommen - vier davon sind Rohstofffirmen, die mit Gold arbeiten, so etwa die Teranga Gold Corporation und Equinox Gold Corp.

HEXO büßt massiv Marktkapitalisierung ein

Die HEXO-Aktie ist in den vergangenen Monaten deutlich unter die Räder gekommen - bereits seit über einem Jahr hält sich die Abwärtstendenz beim Aktienkurs des kanadischen Unternehmens mehr oder weniger hartnäckig. Darunter litt auch die Marktkapitalisierung, was der Aktie nun zum Verhängnis wird und im Rauswurf aus dem relevanten Index resultiert. Zuletzt notierte das Papier von HEXO an der NYSE bei 0,98 US-Dollar und kam so auf eine Marktkapitalisierung von rund 400 Millionen US-Dollar (Stand ist der Schlusskurs vom 15. Juni 2020). Dagegen lag das 52-Wochen-Hoch noch bei 5,93 US-Dollar im Juni 2019. Zu dieser Zeit belief sich die Marktkapitalisierung, die sich aus dem Aktienkurs und der Anzahl der in der Öffentlichkeit zugänglichen Aktien ergibt, auf mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar. Eine Differenz von 82 Prozent.

Auch für die Konkurrenz geht es seit dem Ende des Cannabis-Booms an den Börsen bergab. Doch diese kommen gegenwärtig noch auf ausreichend Marktkapitalisierung, um ihren Verbleib im Index zu sichern: Bei Aurora Cannabis beispielsweise beläuft sich diese auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar, bei Canopy Growth auf 6,1 Millliarden US-Dollar. Aphria ist derweil 1,19 Milliarden US-Dollar an der NYSE wert und Cronos 2,27 Milliarden US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oprea George / Shutterstock.com