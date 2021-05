MSCI streicht HOCHTIEF-Aktie aus Deutschland-Index

Der Indexbetreiber MSCI hat im Rahmen seiner halbjährlichen Indexüberprüfung die HOCHTIEF -Aktie aus dem MSCI-Germany-Index gestrichen. In Europa werden zudem Fresnillo aus dem britischen MSCI-Index genommen und in Frankreich aus dem Landesindex SES, in Dänemark Lundbeck und in Belgien Galapagos . Neuaufnahmen gibt es in den Niederlanden mit InPost , in Schweden mit Embracer , Sinch und Volvo , in Portugal mit EDP Renovaveis und in Griechenland mit Eurobank . Umgesetzt werden die Änderungen zum Handelsende am 27. Mai.

LONDON (Dow Jones)

