INDEX-MONITOR: Burberry und Metlen Energy & Metals im FTSE 100

22.09.25 08:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Burberry plc
12,97 EUR -0,13 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Wimpey plc
1,14 EUR 0,01 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unite Group PLCShs
7,95 EUR -0,10 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
9.217,8 PKT 1,1 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

LONDON (dpa-AFX) - Der Modekonzern Burberry und der Energie- und Metallkonzern Metlen Energy & Metals sind seit diesem Montag Mitglieder im britischen Leitindex FTSE 100. Im Gegenzug scheiden der Studentenwohnheimspezialist Unite Group und der Wohnimmobilienexperte Taylor Wimpey aus. Dies geht auf Änderungen zurück, die der Indexanbieter FTSE Russell Anfang September mitgeteilt hatte. Burberry hatte den Index erst im September 2024 verlassen./jha/nas/stk/jha/

