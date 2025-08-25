Indexänderung

Die Aktien von Interactive Brokers ersetzen Walgreens Boots Alliance im S&P-500.

Werte in diesem Artikel

Walgreens wird von der Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners übernommen, wodurch im Index ein Platz frei wird. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am Donnerstag, dem 28. August, in Kraft.

Wer­bung Wer­bung

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+++++ S&P-500 - NEUAUFNAHME +++++

- Interactive Brokers

+++++ S&P-500 - HERAUSNAHME +++++

- Walgreens Boots Alliance

===

Die Walgreens-Aktie zeigt sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 11,95 US-Dollar, während Interactive Brokers-Titel um 3,94 Prozent steigen auf 65,23 US-Dollar.

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires