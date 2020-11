Tesla-Aktie springt an: Tesla wird in den S&P 500 aufgenommen

Dies teilte der Börsenbetreiber S&P Dow Jones Indices am Montag nach Handelsende mit. Wer im Gegenzug seinen Platz in dem Index räumen muss, steht jedoch noch nicht fest. Für die Tesla-Titel geht es an der NASDAQ zeitweise um 9,04 Prozent auf 444,98 US-Dollar hoch.

Bereits seit Juli war eine Aufnahme der Aktie in den wichtigen Index von vielen Investoren erwartet worden, als Tesla das vierte Quartal in Folge Gewinne meldete - eines der Kriterien für die Aufnahme in den S&P 500.

Das von Elon Musk geführte Unternehmen ist laut S&P Dow Jones Indices an der Börse mehr als 386 Milliarden Dollar wert und gehört damit direkt zu einer der wertvollsten Firmen des S&P 500. Aufgrund des Volumens sei allerdings noch nicht entschieden, ob die Aufnahme in einer oder zwei Tranchen erfolge. Die Tesla-Aktien haben sich in diesem Jahr verfünffacht, während der S&P um rund 12 Prozent zulegte. Der rasante Anstieg führte Ende August zu einem Aktiensplit im Verhältnis 5:1.

Von Claudia Assis

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com