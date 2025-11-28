DAX23.875 +0,5%Est505.676 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 +2,8%Nas23.291 +0,3%Bitcoin79.908 +1,6%Euro1,1586 -0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.197 +1,0%
Indiens Modi empfängt Putin zum Staatsbesuch

28.11.25 16:31 Uhr

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin reist am 4. und 5. Dezember auf Einladung von Indiens Premierminister Narendra Modi zum Staatsbesuch nach Neu-Delhi. Wie der Kreml und die indische Regierung mitteilten, geht es bei den Verhandlungen um einen Ausbau der "besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft" beider Länder.

Wer­bung

Indien gehört zu den größten Abnehmern von russischem Öl. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf finanziert Russland auch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dessen Beendigung Modi immer wieder gefordert hat. Modi, der im vorigen Jahr in Moskau und in Kasan zu Besuch war, pflegt seit langem enge Beziehungen zu Kremlchef Putin.

Bei den Gesprächen in Neu-Delhi geht es nach Kremlangaben nicht zuletzt um die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen beider Länder. Geplant sei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung und einer Reihe politischer und wirtschaftlicher Dokumente./mau/DP/zb