Indiqube Spaces: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Indiqube Spaces hat am 12.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indiqube Spaces -2,300 INR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,24 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Indiqube Spaces einen Umsatz von 2,42 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.net
