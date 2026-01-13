DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +6,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.575 -0,3%Euro1,1642 ±-0,0%Öl65,27 -0,3%Gold4.624 +0,8%
Indo Thai Securities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

14.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Indo Thai Securities Ltd Registered Shs
257,80 INR 4,70 INR 1,86%
Charts|News|Analysen

Indo Thai Securities hat am 13.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,37 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 398,17 Prozent auf 278,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

