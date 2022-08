Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 01.08.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,41 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 26,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 146.691 Infineon-Aktien.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 39,77 Prozent zulegen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,74 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 37,78 EUR.

Am 09.05.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.700,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.298,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

