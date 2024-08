Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 32,37 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 32,37 EUR nach oben. Bei 32,42 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 86.648 Infineon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,35 EUR) erklomm das Papier am 15.12.2023. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 17,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 16,37 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,346 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,61 EUR.

Infineon gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 3,63 Mrd. EUR, gegenüber 4,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,84 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.08.2024 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

NVIDIA-Konkurrent AMD-Aktie zieht an: AMD treibt mit Gewinn- und Umsatzsprung auch Infineon, Intel & Co. an

Infineon-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli